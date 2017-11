Depois do #metoo

As crescentes denúncias públicas de mulheres vítimas de assédio e abusos abrem um espaço importante de discussão e de combate que corre o risco de ser domesticado sempre que engavetado numa alegada “guerra de sexos”.

Se não é inesperado que, num sistema patriarcal, a maioria das denúncias provenha de mulheres e os acusados sejam homens, não é difícil de imaginar que os mesmos atos predatórios se possam passar entre homens, de mulheres para com homens ou entre mulheres. O problema central do que é denunciado é a imposição de um poder perante outro num contexto de trabalho e a sua objetificação. Transformá-lo numa “guerra de sexos” é o terreno fértil do feminismo-chique que não quer colocar em causa as formas de produção, as estruturas hierárquicas ou as relações de trabalho, e do machismo que rapidamente cria o contexto para ridicularizar a denúncia. Numa brilhante coletânea de ensaios, “Separate and Dominate – Feminism and Racism After the War on Terror”, Christine Delphy recorda como as primeiras leis contra o assédio sexual em França (1996) foram alvo de uma campanha de chacota mediática sem que houvesse necessidade de se basear num facto ou notícia.

Delphy, socióloga e feminista de sempre, defende um feminismo que lute pela abolição da diferença de género partindo do princípio de que mulher e homem apenas se diferenciam no papel que desempenham na procriação. A “guerra de sexos” mais não faz do que estabelecer uma linha de separação artificial, como se não houvesse homens feministas e mulheres machistas, aceitando os mesmos territórios e instrumentos do sistema patriarcal. Estruturando-se a partir da ideia de que todo o homem é um predador e que toda a sedução pode ser criminalizada, constrói uma narrativa de desumanização do outro que Delphy vê como sendo o prelúdio da aceitação do racismo e do estabelecimento de regras arbitrárias.

Olhar o outro com medo ou com desdém é contrário a qualquer processo emancipatório ou de libertação. Padronizam-se comportamentos, controlam-se relações – os abusos manter-se-ão com o aumento do medo – e retira-se da equação o que nos faz humanos e potencialmente transformadores: da sedução à capacidade de pensar e sonhar coletivamente.

