ANACOM – renascer das cinzas

Os atuais estatutos da ANACOM são muito curtos tendo em conta a importância que esta entidade tem na economia e, em especial, na soberania. Apesar de lhe serem consagrados relevantes universos de ação.

Um regulador deve ter sempre presente o interesse dos consumidores e garantir, em simultâneo, a sustentabilidade das empresas. Ora, o regulador das comunicações foi atacado, ao longo de anos, pela influência dos principais operadores, pela valorização das práticas de captura dos clientes em favor dos resultados das empresas.

A ANACOM parece estar, nestes últimos meses, a renascer das cinzas, consagrando uma outra visão da importância da sua ação e, ao mesmo tempo, uma outra expressão pública dos seus atos.

Se olharmos para as mais recentes deliberações do regulador das comunicações, poderemos consagrar importantes medidas. Desde logo, a medida relevante de prestação de contas, de avaliação da qualidade de serviço. A ANACOM prepara- -se para divulgar, de forma sistemática e constante, dados sobre as más práticas nas telecomunicações. Este é um grande avanço e é, sem qualquer dúvida, o primeiro grande momento de acerto de contas com a autodefesa das empresas.

Mas há outras decisões que importa referir. Desde logo, a emissão de norma sobre a reposição do serviço e sobre o não pagamento de comunicações nos territórios afetados por calamidades. Esta recomendação, que só será seguida pelas empresas no âmbito da sua obrigação concessionária e da sua partilha de responsabilidades, não tem agregação total ao património regulamentar da ANACOM, mas não deixará de ter consequências nos comportamentos.

Por outro lado, a visão que o regulador passou a ter da concessão do serviço postal é bem interessante, porque antecipa exigência, porque assinala que a renegociação do contrato, que em breve se iniciará, poderá resolver muitos dos “buracos” deixados pelo processo privatizador desenvolvido em 2012/2013.

Está claro que a cada passo a ANACOM ainda nos surpreende com a sua posição relativa à abertura das redes de nova geração no universo da rede fibra, parecendo querer garantir posições de incumbente à MEO, mas cada coisa a seu tempo. Em simultâneo redime-se quando determina novas regras para o WAP billing, prevendo que as empresas seguirão, com bonomia, as suas orientações. Talvez não seja mais do que ingenuidade se não houver um regime de “sova forte” perante o incumprimento.

Os atuais estatutos da ANACOM são muito curtos tendo em conta a importância que esta entidade tem na economia e, em especial, na soberania. Apesar de lhe serem consagrados relevantes universos de ação, há dois campos de responsabilidade que a ANACOM tem desgraduado. A promoção da concorrência na oferta de redes e serviços não está afiançada; a garantia do acesso às redes, infraestruturas, recursos e serviços está longe de ser atingida. A herança Portugal Telecom, enquanto decorrência de longos períodos de intervenção estatal, leva a que não se consagrem as separações corretas das atividades, a identificação da segregação de custos, de forma clara, até a identificação das responsabilidades públicas que ainda são assumidas por esta.

Ora, se a ANACOM quer ser um verdadeiro regulador e influenciar de forma decisiva o mercado das comunicações, não pode deixar de indicar onde estão os tumores que consagram uma vantagem ao grupo Altice em Portugal. Aqui chegados, interessa olhar o parecer do regulador das comunicações sobre o negócio de aquisição da empresa-mãe da TVI pela empresa-mãe da ex-Portugal Telecom.

Sempre aconselhámos a consagração de um parecer único, entre todos os reguladores, sobre este tipo de negócios. Ao repararmos no sarilho que o regulador da comunicação social introduziu no dossiê, sabemos que o processo observará contestações relevantes.

A ANACOM baseou o seu parecer nos universos que são interessantes mas que não são, em exclusivo, seus. Se quanto à liberdade de uso das redes e serviços não há qualquer implicação do negócio, pode, porém, na partilha de responsabilidade com a ERC, colocar-se a questão de se saber se uma proposta desta natureza não consagra problemas na disponibilidade de conteúdos e, aí sim, a posição é reverente. Acontece que o parecer deveria ter indicado os remédios que implicariam na autorização do processo de aquisição, deveria ter sido claro quanto às obrigações futuras sobre uma qualquer luz verde que viesse a ser dada, e isso não aconteceu: foi fechada, em absoluto, a porta.

O regulador teve, em tempos, uma competência que se extinguiu e que teria sido essencial para antever o que hoje vivemos. O acompanhamento da saúde financeira das empresas e o reporte sobre a sua operação não são razões de intervenção estatal desconexas, são obrigações que resultam das autorizações e licenças públicas que são concedidas. Se antes do negócio anunciado para a compra da TVI tivesse havido uma monitorização da saúde financeira da Altice, em nossa opinião obrigação estatutária primária do regulador, a ANACOM poderia ter fundamentado o seu parecer de forma mais afirmada, mais entendível.

O tempo sempre resolve. A retração da expansão da Altice pela conjuntura decretada tratará de extinguir o processo TVI.

Por último, uma visão sobre os encargos típicos da administração direta que estão entregues à ANACOM. Se olharmos os estatutos de 2015, este regulador tem hoje dificuldade em exercer funções em universos tão díspares como a garantia de serviço da TDT ou o licenciamento e partição do espetro. Mas lá continuam. É, por isso, essencial que o Estado se consagre num novo ente público, uma direção-geral que seja funcional perante os operadores e os mercados e que seja o ente verdadeiro de representação de Portugal na União Europeia. Não seria bom que a ANACOM fosse, de novo, posta na rua perante uma discussão relevante como seja o processo 5G.

Deputado do Partido Socialista