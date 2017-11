A notícia foi avançada pelos responsáveis da administração penitenciária da Califórnia, através de um comunicado.

Departamento de Correção e Reabilitação Social da Califórnia, nos Estados Unidos, confirmou a morte do "recluso Charles Manson, de 83 anos, de causas naturais, às 8:13 (hora local), no domingo, dia 19, no Hospital do Condado de Kern".

Charles Manson era um antigo líder de uma seita que nos anos 1960 matou várias pessoas

Os homicídios levados a cabo por si ou por membros da sua seita geraram o pânico no final dos anos 60.

Recorde-se que Manson foi condenado à morte em 1971, uma pena que mais tarde viria comutada para prisão perpétua.

Manson estava está preso há mais de 40 anos por uma série de homicídios, incluindo o da atriz Sharon Tate g´ravida de oito meses e meio, que na altura tinha de 26 anos e era casada com o realizador polaco Roman Polanski.