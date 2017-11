Marques Mendes considera que o governo socialista "está e entrar numa nova fase" e "vai entrar numa fase dificílima".

O conselheiro de Estado defendeu que António Costa "perdeu autoridade" e "já não é a pessoa que era", devido à crise dos incêndios e de Tancos e ao "puxão de orelhas" do Presidente da República.

"Parece que anda aqui à deriva. O costismo está cada vez mais parecido com o guterrismo. Não se decide nada", afirmou Marques Mendes, no seu espaço de comentário, na SIC.

Para Marques Mendes, o governo está a perder a "solidariedade" do PCP e do BE e "a geringonça, tal como existiu nestes dois anos, acabou".

O ex-líder do PSD não prevê uma crise política, mas acredita que o PCP, na sequência do mau resultado das autárquicas, mudou de estratégia e vai fazer tudo para "desgastar o governo" e "tentar em dois anos apresentar todas as suas reivindicações".

"A solidariedade que existia entre os três parceiros acabou. PCP e Bloco de Esquerda vão ser muito mais oposição a partir de agora", concluiu o comentador.