O presidente da Associação Comercial do Porto, Nuno Botelho, declarou apoio a Pedro Santana Lopes e fará também parte da Comissão de Honra da candidatura de Santana a líder do PSD.

Botelho, que foi diretor de campanha de Rui Moreira nas autárquicas de 2013, afirma rever-se nos valores de "frontalidade, transparência e humanismo" de Santana Lopes.

"Identifico-me com as suas prioridades em matéria de políticas sociais, de organização do Estado e de descentralização, como quanto ao papel da economia privada no nosso desenvolvimento", acrescenta.

Integrará a Comissão de Honra como independente, não tendo militância partidária ativa.