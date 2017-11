Numa publicação feita no site oficial dos encarnados, o Benfica assegura que a BTV "vai revelar os nomes do novo apito dourado" a partir desta segunda-feira e ao longo das próximas semanas.

No programa 'Chama Imensa', que tem emissão amanhã no canal do clube, vão ser revelados "nomes da estrutura montada pelo FC Porto para ameaçar e controlar as entidades desportivas, em especial o sector da arbitragem, vão começar a ser denunciados".

Segundo o mesmo comunicado, a informação "demonstra que os que lideravam aquela instituição no tempo do Apito Dourado são precisamente os mesmos que estão agora a usar os mesmos métodos, procurando criar todo um clima de medo e coação que se pensava já ultrapassado".

Em jeito de conclusão, o Benfica assegura que toda a informação que será divulgada é do conhecimento das entidades de investigação judicial e que não serão feitos "julgamentos na praça pública".