A PSP publicou esta tarde um post nas redes sociais com uma mensagem de um cidadão sobre uma operação stop bem sucedida que concluía com a expressão "0 tiros disparados". Hugo Palma, diretor do gabinete de comunicação e relações públicas desta força de segurança, explicou ao i que mandou apagar a publicação mal teve conhecimento da mesma. "Foi um momento infeliz", diz o responsável, explicando que se tratou da partilha de uma publicação feita na internet e que a conta da PSP no Facebook tem vários editores.

Recorde-se que, na última quarta-feira, uma mulher foi morta a tiro por agentes da PSP numa intervenção policial, num caso que está a ser investigado pelo Ministério Público e pela Inspeção Geral da Administração Interna. Seguia num carro no lugar de pendura. O condutor resistiu à ordem para parar, isto numa noite em que os agentes terão confundido a viatura com outro carro que era perseguido pelas autoridades desde o Pragal.

A publicação deste post, que terá estado online apenas 20 minutos, foi noticiada pela Rádio Renascença, que publicou na sua página uma captura de ecrã da mensagem. De acordo com a rádio, o post esteve online cerca de 20 minutos e foi alvo de pelo menos 1300 reacções, mais de 100 partilhas e mais de 30 comentários. "A opinião de quem comentou dividia-se entre os que consideravam ser uma publicação grave e os que consideravam ser um exemplo a seguir", lê-se no artigo da "Renascença".