O Santa Clara continua imparável. Depois de derrotar o Belenenses por 2-1, em jogo a contar para a terceira eliminatória da prova rainha, este domingo o clube açoriano repetiu a proeza de afastar um clube da I divisão.

O Santa Clara venceu, este domingo, o Desportivo de Chaves, por 2-0, e garantiu, deste modo, presença nos oitavos de final da Taça de Portugal.

Os golos foram apontados na primeira metade do encontro, por Fernando (19') e Vítor Alves (23').

O Chaves é atualmente 16.º classificado da liga portuguesa, um lugar acima da zona de despromoção, enquanto o Santa Clara ocupa o segundo lugar da II Liga, com os mesmos 25 pontos que o terceiro classificado, o FC Porto B.

Também durante a tarde deste domingo o Cova da Piedade, da II Liga, garantiu o apuramento para os oitavos de final da competição ao golear no terreno do Sporting Ideal, emblema do Campeonato de Portugal, por 4-1.