Na passada sexta-feira um porco de tamanho médio entrou no supermercado Lidl de Alcochete provocando um momento insólito. A GNR de Alcochete foi chamada ao local pelas 21 horas.

Apesar da presença da GNR, foram os populares juntamente com o dono de uma criação de porcos que existe nas redondezas do supermercado que conseguiram retirar o animal do estabelecimento. O porco, que estava assustado com toda a situação, foi levado para a quinta e entregue ao dono na manhã de sábado.

Um das pessoas que se encontrava no supermercado, José Rebola, filmou e fotografou o momento, partilhando-o nas redes sociais.