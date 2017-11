A Juventus tinha tido oportunidade de ver o Nápoles reforçar a liderança da Serie A após bater, este sábado, o AC Milan por 2-1 e, por isso, o triunfo era obrigatório para repor a diferença mínima (um ponto) registada entre os dois emblemas.

Mas, este domingo, a crónica campeã italiana acabou surpreendida na visita ao terreno do Sampdoria. Aos 80 minutos, o marcador mostrava 3-0 para os homens da casa, após golos de Zapata (52’), Torreira (71´) e Ferrari (79’). Apesar de ainda ter acordado, o tempo que restava já não era suficiente para dar a volta ao pesadelo.

Já em tempo de compensação, Higuaín fez o primeiro para a Juve, de grande penalidade, e Dybala aos 94’ fechou as contas (3-2). A Nápoles segue, assim, líder com 35 pontos, agora com mais quatro pontos que a Juventus, que continua com os mesmos 31 pontos que exibia antes de entrar no estádio Luigi Ferraris.