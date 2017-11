Robert Mugabe vai mesmo demitir-se da presidência do Zimbabué. Poucas horas depois do seu partido, ZANU-PF, o ter afastado da liderança e de lhe ter dado 24h para se demitir, o chefe de Estado aceitou afastar-se, depois de 37 anos no poder, avançou a Reuters.

A agência noticiosa avançou que os militares estão a preparar com Mugabe o seu discurso de demissão. A estação televisiva zimbabuana ZBC anunciou que nas próximas horas Mugabe se irá dirigir à nação. Espera-se que ceda o seu cargo a Emmerson Mnangagwa, seu vice-presidente e hoje nomeado seu sucessor pelo ZANU-PF.

Nas primeiras horas de hoje, o jornal zimbabuano Herald divulgou fotografias que mostravam o encontro do presidente com os oficiais superiores militares na sua residência oficial.