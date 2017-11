Portugal sagrou-se este sábado vice-campeão da Europa no XI European Padel Championships, um evento sob a égide da Federação Internacional de Padel (FIP) e Federação Portuguesa de Padel (FPP), organizado pela Smash Padel no Clube de Ténis do Estoril.

Portugal perdeu na final, por 3-0, com a Espanha, seleção em que todos os elementos marcam presença no top-30 do World Padel Tour e, por isso, era, desde o arranque da prova, a favorita ao troféu.

De salientar que o melhor resultado da Seleção masculina num Campeonato da Europa havia sido conquistado em 2009, precisamente no Estoril, quando terminaram no último lugar do pódio.

“Tentámos contrariar o favoritismo, o poderio deles, que são melhores, mas não conseguimos”, reconheceu o atleta português Miguel Oliveira.