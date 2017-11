Pedro Lamy e os seus companheiros Paul Dalla Lana e Mathias Lauda sagraram-se campeões do Mundo de Resistência na categoria GTE AM ao vencerem as 6 Horas do Bahrain, última corrida da temporada.

No total das 9 corridas, a equipa do Aston Martin Racing V8 Vantage GTE conseguiu 7 pole positions e 4 vitórias.

No final da corrida o piloto português não podia estar mais contente com o resultado: “O campeonato esteve renhido até ao final, mas conseguimos vencer. Ambicionávamos este título há quatro anos! Toda a equipa está de parabéns, foi uma conquista muito trabalhada e merecida. Para mim, vencer com a Aston Martin é muito especial. Ao longo da minha carreira já venci muitas corridas com a marca e, por isso, é uma honra conquistar o título de campeão mundial ao lado do Paul e do Mathias e com a Aston Martin que tanto gosto de guiar!”.