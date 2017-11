A fotografia de Brahimi e Óliver Torres foi captada depois do golo do argelino, golo esse que permitiu a reviravolta dos dragões diante do Portimonense e, consequentemente, o apuramento do FC Porto para os 'oitavos' da Taça de Portugal.

Depois de os azuis-e-brancos terem estado em apuros, a perder até ao minuto 90 por 2-1, resultado que deixaria os comandados de Sérgio Conceição de fora da competição, o FC Porto conseguiu consolidar a reviravolta já em tempo de compensação.

Por essa razão os festejos foram mais do que esperados e o golo acima mencionado, de Brahimi, acabou por ser celebrado a fazer lembrar um filme bem conhecido de todos.

Quem não perdeu a oportunidade de brincar com o momento protagonizado pelos colegas Brahimi e Óliver foi o guardião espanhol, Iker Casillas, que nessa noite voltou a recuperar a titularidade nas redes do clube líder do campeonato português.

'O futebol faz-nos lembrar cenas de um filme' escreveu o guarda-redes nas redes sociais.

Caso para dizer, descubra as diferenças: