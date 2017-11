O exército sírio e os seus aliados voltaram a expulsar o Estado Islâmico (EI) de Boukamal, a última cidade nas mãos da organização terrorista.

Com esta perda de território a leste da Síria, o EI passa a contolar apenas algumas bolsas de terroristas no país, havendo um afundamento do seu califado autoproclamado há três anos.

De acordo com a Lusa, que cita a AFP, "o exército sírio e as forças aliadas assumiram o controlo da cidade de Boukamal e estão a limpar de minas e de explosivos colocados pelo EI”.

A recuperação da cidade aconteceu depois "de uma resistência feroz” do EI, que recorreu “a engenhos explosivos e a atacantes suicidas", continua a Lusa com base na AFP.

Já no início de novembro, o exército sírio tinha anunciado que tinha reconquistado esta cidade do leste da Síria antes dos 'jihadistas', cujo domínio perderam dias mais tarde para o EI.