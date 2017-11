O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê a queda de chuva entre quarta-feira, dia 22 de novembro, e segunda-feira, dia 27 de novembro, sendo que o dia com a queda de chuva mais forte será sábado.

De acordo com a informação disponível pelo IPMA, a partir de quarta-feira, está prevista a queda de chuva nas regiões do litoral norte a partir do meio da tarde. Estas condições meteorológicas vão manter-se até sábado quando agravará a queda de chuva em todo o país. .

Quanto às temperaturas, haverá uma pequena subida da temperatura mínima, em especial no litoral oeste, e uma pequena descida da máxima no Minho