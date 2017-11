O partido no poder no Zimbabué destituiu hoje o Presidente Robert Mugabe como líder da União Nacional Africana do Zimbabué - Frente Patriótica (ZANU-PF), avança a televisão britânica BBC.

De acordo com a BBC, o Comité Central da ZANU-PF, que se reuniu hoje de urgência para analisar a crise político-militar zimbabueana, decidiu também nomear como novo líder o antigo vice-Presidente do Zimbabué Emmerson Mnangagwa, que tinha sido afastado do cargo há duas semanas por Robert Mugabe.

Nos últimos dias, a Liga dos Jovens da ZANU-PF tem vindo a pedir a Robert Mugabe que se demita do cargo de Presidente e exigiu a “expulsão” de Grace Mugabe do partido no poder no Zimbabué desde a independência, em 1980.

“Exigimos a expulsão para sempre da senhora (Grace) Mugabe da ZANU-PF e que o Presidente Mugabe que se demita do cargo de Presidente e de primeiro secretário do partido e também da Presidência da República”, apelou a Liga num comunicado, que foi lançado após manifestações que decorreram ontem contra o chefe de Estado.