O presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), António Saraiva, avisou que o Orçamento do Estado (OE) para 2018 "cria expetativas às famílias, mas deceção às empresas".

Apesar de reconhecer a importância de algumas medidas incluídas no programa Capitalizar, António Saraiva diz que "aquilo que está para as empresas é muito escasso" e que o OE/2018 penaliza a "atratividade do investimento".

Por isso, em entrevista conjunta à Antena1 e ao Jornal de Negócios, o representante dos patrões avisa: "Estamos cansados de alguns dos dossiês não nos respeitarem".

O presidente da CIP avisou ainda que na confederação está ser feita uma "reflexão" para "encontrar formas imaginativas" de fazer valer os direitos das empresas junto do governo