No dérbi entre Atlético e Real Madrid, ganhou... o Barcelona. O 0-0 final entre os rivais da capital espanhola só beneficiou os blaugrana, que venceram tranquilamente na visita ao terreno do Leganés (0-3) e agora lideram a Liga espanhola já com dez pontos de vantagem sobre ambas as equipas - e, para já, com sete sobre o Valência, que este domingo visita precisamente Barcelona, mas para defrontar o Espanhol.

No primeiro dérbi madrileno no Wanda Metropolitano, o novo estádio do Atlético de Madrid, o Real foi sempre mais perigoso, mas nunca conseguiu bater Oblak. Mais um jogo em branco para Cristiano Ronaldo, que continua com apenas um golo apontado na Liga espanhola esta época. Se o Villarreal vencer em Bilbau este domingo, ficará a apenas um ponto da dupla de Madrid, no quinto lugar.

Na frente, o Barcelona aumentou distâncias com um bis de Luis Suárez (28' e 60'), antes de Paulinho selar o triunfo em cima do apito final. Nélson Semedo foi titular, dando lugar a Vidal aos 59'. O Barça cumpriu assim a sua missão, dias antes de se deslocar a Turim para defrontar a Juventus na Liga dos Campeões - um jogo que pode ser bastante importante para o Sporting nas contas finais do grupo D.

Mais perto dos lugares de acesso à Liga dos Campeões está agora o Sevilha, que venceu neste sábado o Celta de Vigo por 2-1. Os galegos até marcaram primeiro, por Maxi Gómez (13'), mas os andaluzes reagiram aos 36', por Muriel. Nolito, ex-Benfica e também antigo jogador do Celta, selou a reviravolta aos 48'. O Sevilha é agora quinto, à condição.

Realce ainda para o triunfo gordo do Getafe sobre o Alavés: 4-1. O conjunto dos arredores de Madrid, que contou com Antunes no onze inicial, subiu ao décimo lugar, com 16 pontos.