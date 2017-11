O Vaticano anunciou a abertura de uma investigação sobre alegadas relações sexuais entre menores no pré-seminário São Pio X, na Santa Sé, que acolhe acólitos e possíveis novos seminaristas. "Na sequência de novos elementos surgidos recentemente está em curso uma nova investigação para apurar o que realmente terá acontecido", pode ler-se num comunicado citado pela agência EFE.

O mesmo documento acrescenta que após "algumas denúncias, anónimas e não anónimas", que terão começado em 2013, têm sido levadas a cabo investigações, quer por superiores do pré-seminário, quer pelo bispo do qual depende esta instituição. "Os factos denunciados, que datam de anos anteriores e em que estarão envolvidos alunos contemporâneos entre si, alguns dos quais não estavam presentes no instituto no momento das investigações, não encontraram confirmação adequada", refere o documento.

Recorde-se que ainda este mês, o jornalista italiano Gianluigi Nuzzi apresentou o livro "Peccato Originale" (Pecado Original), onde vem descrito um relato de um jovem polaco sobre alegados abusos cometidos naquela instituição entre 2013 e 2014. No livro, o jovem refere "abusos cometidos a outro seminarista", que ocorreu "mais de 140 vezes" e dos quais garante ter sido testemunha ocular, sendo o presumível autor um aluno mais velho e que viria a ser ordenado sacerdote.



