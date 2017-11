O Benfica seguiu os passos de Sporting e FC Porto e apurou-se para os oitavos-de-final da Taça de Portugal, ao vencer o Vitória de Setúbal por 2-0 no Estádio da Luz. Cervi e Krovinovic marcaram os golos do jogo, o primeiro de três encontros entre estas duas equipas no espaço de um mês (os próximos serão para a Liga e Taça da Liga).

Cervi inaugurou o marcador aos 25 minutos, num excelente remate de fora da área a concluir uma jogada estudada dos encarnados. Na segunda parte (79'), Krovinovic confirmou o triunfo, apontando o seu primeiro golo com a camisola dos encarnados.

Refira-se que Rui Vitória apresentou várias novidades no onze do Benfica, entre as quais o regresso de Bruno Varela à baliza, dois meses depois do erro no Bessa que lhe tirou a titularidade. Também Douglas, Jardel, Grimaldo, Samaris, Cervi e Rafa voltaram ao onze. No Vitória de Setúbal, Semedo e André Sousa foram as surpresas na equipa titular.