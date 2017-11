Os verdadeiros fãs da série "Game of Thrones" têm agora uma excelente oportunidade para ver a série do início ao fim e ainda ser premiados por isso. O Prince Charles Cinema, em Londres, vai transmitir os 67 episódios da série no grande ecrã numa sessão contínua de três dias.

A exibição vai começar no próximo dia 27, com o episódio de estreia da série, "Winter is coming". O último episódio, "The Dragon and the Wolf", será transmitido às 16h51 do dia 30. Ao todo, serão 70 horas de projeção, nas quais os fãs terão ainda direito a comer pizza à borla.

Aliás, quem chegar ao fim da maratona ganhará um ano de pizzas grátis, numa oferta da MOD Pizza. O evento é gratuito - o único requisito é ser maior de 18 anos. Para conseguir um bilhete, basta registar-se no site daquela sala de cinema britânica.