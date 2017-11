O primeiro lote de bilhetes para a final do Festival Eurovisão da Canção, que irá decorrer pela primeira vez em Lisboa a 12 de maio do próximo ano, vai ser posto à venda ainda este mês: 30 de novembro. A informação partiu do próprio site oficial do evento, onde se pode ler também que o valor dos ingressos vai variar entre os 35 e os 299 euros. Os mesmos poderão ser adquiridos a partir das 10 horas no site www.blueticket.pt e nos locais de venda habituais.

Esta primeira vaga de vendas incluirá entradas para os espectáculos da Grande Final e respetivos ensaios. Os restantes bilhetes só começarão a ser vendidos no início de 2018, quando for conhecida a lista de países que atuarão nas duas semifinais, a 8 e 10 de maio. Refira-se ainda que os membros do clube de fãs da Eurovisão terão à sua disposição 1700 bilhetes para os seus espetáculos noturnos do evento - mais detalhes sobre estas entradas, todavia, serão anunciados separadamente, como referiu a RTP, entidade responsável pela organização do evento que terá lugar na Altice Arena.

Esta será a edição com maior número de participantes de sempre, depois da Macedónia ter conseguido confirmar a entrada. Serão assim 43 as nações que lutarão pela vitória e pelo direito de organizar o evento em 2019.

No início deste mês, foram revelados o logótipo e slogan, criados por uma equipa de criativos da RTP. Gonçalo Reis, presidente do Conselho de Administração da RTP, explicou durante a apresentação, que decorreu no Oceanário de Lisboa, que a narrativa visual, criada para divulgar o festival além-fronteiras, pretende mostrar Portugal como um “país aberto, inclusivo, tolerante e multicultural", valores que partilha com o concurso musical. Esses conceitos de abertura e diversidade deram o mote para o slogan escolhido - “All Aboard!” -, que além de significar uma referência direta ao mar (a principal inspiração dos criativos da RTP), pretende também simbolizar um convite dirigido a todos os participantes.

De acordo com uma estimativa da RTP, mais de 30 mil pessoas vão passar por Lisboa na altura do evento. Para a organização, poder assistir à final do festival, mas também aos ensaios, “é uma experiência para toda a vida”.