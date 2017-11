Já lhe chamam a "transferência do ano" na rádio. Depois de 18 anos na Antena 3, onde era uma das vozes de referência, Ana Galvão vai assumir a condução das tardes na Rádio Renascença. "O programa da Ana Galvão vai olhar para o país, destacando o que temos de melhor, mas também para as redes sociais. Ao fim da tarde vai ajudar a identificar os grandes temas do dia: quais as notícias, as histórias, os protagonistas que são essenciais ter presente no regresso a casa e que marcaram a história do dia? Tudo isto no ar, com mais algumas surpresas, a partir do dia 27, num registo de conversa em que Ana Galvão terá a companhia do jornalista José Pedro Frazão, nas notícias, e de Pedro Azevedo no desporto", revelou a rádio noticiosa de maior audiência do país.

Há um ano, refira-se, a Renascença já se havia reforçado com a entrada de Carla Rocha, então vinda da RFM, para a condução das manhãs.

Nascida em Madrid, Ana Galvão mudou-se para Portugal na adolescência. Após uma primeira experiência numa estação local ainda nos tempos da escola secundária, estreou-se na extinta Rádio Comercial da Linha, passou depois pela Rádio Marginal e pela Rádio Expo (um projeto da RDP durante a Expo 98) até chegar à Antena 3. Dos seus vários projetos, destaca-se o "Toca a Todos", um especial de 73 horas de rádio sem parar na Praça do Comércio, em Lisboa, para angariar fundos para a Caritas.