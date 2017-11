Um piloto da TAP, num voo da responsabilidade da Portugália, enganou-se na pista em que era suposto descolar.

O Público escreve que o piloto estava a iniciar a descolagem numa pista paralela à pista correta, tendo chegado a atingir os 170 km/h e a percorrer 900 metros.

A torre de controlo alertou o piloto que abortou a descolagem e levou o avião para a pista certa para, então, descolar em segurança.

O incidente aconteceu no aeroporto de Nice, em França, no dia 6 de novembro. O Bureau dEnquêtes et d’Analyses já está a investigar o caso, considerando ser um “incidente grave”.

Ainda assim, o erro não teve consequências graves.