"A contaminação dos solos e aquíferos no concelho da Praia da Vitória não pode continuar à espera de novas negociações com o governo dos Estados Unidos da América, pelo que urge atuar em defesa da saúde pública e do ambiente", defende um projeto de alteração ao Orçamento do Estado apresentado pelo deputado açoriano, António Ventura.

O social-democrata diz que ao SOL que "é tempo de fazer o que ainda não foi feito" na ilha Terceira, não descartando as negociações diplomáticas que "devem continuar a acontecer, sem hesitações ou recuos no estreito cumprimento do principio do 'poluidor pagador'.

O parlamentar do PSD recorda que "o Governo Regional dos Açores inscreveu no Plano de Revitalização Económica da Ilha Terceira (PREIT), no eixo de reconversão e limpeza ambiental, uma verba de 100 milhões de euros/ano destinada, sobretudo, à descontaminação dos solos e aquíferos do Concelho da Praia da Vitória", poluídos por metais pesados e hidrocarbonetos originários da utilização norte-americana da base das Lajes. O PSD propõe agora que esse plano esteja inscrito no Orçamento do Estado do próximo ano.

Este fim-de-semana, o semanário SOL revela um relatório pedido pelas autoridades americanas que davam conta de uma contaminação com risco potencial para a saúde pública da ilha Terceira.