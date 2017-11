O Benfica reagiu nas redes sociais à arbitragem do jogo da Taça de Portugal entre o FC Porto e o Portimonense, que acabou com a vitória dos dragões por 3-2.

“É oficial o regresso das arbitragens do Apito Dourado às Antas: expulsões perdoadas ao FC Porto, expulsão inventada contra o Portimonense, 7 minutos a mais sem explicação. A total impunidade perante as ameaças e a coação compensam”, lê-se na nota.

No jogo em causa, o FC Porto venceu por 3-2, depois de ter dado a volta ao marcador já nos descontos e com uma expulsão para o lado do Portimonense.