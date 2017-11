Além do recuo nas regras de descongelamento, o Governo cedeu também na distribuição gratuita dos manuais escolares. A partir de setembro de 2018, será alargada a distribuição gratuita dos manuais escolares a 200 mil alunos do 5.º e 6.º anos. Para os alunos do 3.º ciclo (do 7.º ao 9.º ano), ontem, à hora de fecho desta edição, a possibilidade ainda não estava fechada.

Esta era uma exigência do PCP, que tem vindo a dizer nos últimos meses que quer distribuir gratuitamente os livros escolares para todos os alunos da escola pública, até ao 9.º ano. E os comunistas e os bloquistas entregaram ontem no Parlamento uma proposta de alteração ao OE/2018 neste sentido.

Também o Ministério da Educação pressionou as Finanças para avançar com esta medida, que representa um investimento de cerca de 20 milhões de euros, mas a norma não foi inscrita na proposta de lei do Orçamento do Estado, por falta de margem orçamental.

Agora, no Parlamento, o PS chegou a um entendimento com o PCP e com o Bloco de Esquerda para aprovar a distribuição dos livros para o 2.º ciclo, pelo menos. No programa do Governo, está prevista a distribuição gratuita de manuais escolares em todo o ensino obrigatório (do 1.º ao 12.º ano), sendo aplicada ao longo da legislatura de forma gradual.

Também os 320 mil alunos do 1.º ciclo (do 1.º ao 4.º ano de escolaridade) vão continuar a receber os livros gratuitos, o que representa uma despesa de cerca de 11,2 milhões de euros, segundo a proposta de OE/2018 do Ministério da Educação.

Em média, o pacote de cinco manuais escolares para os alunos do 5.º ano tem um custo de 94,80 euros e para os 6.º ano custa 99,50 euros.

Já no ano passado o alargamento da ‘oferta’ dos manuais escolares do 1.º ao 4.º ano de escolaridade esteve em risco e só foi decidido pelo Executivo à última hora. E para conseguir as verbas necessárias para estender a distribuição gratuita do 1.º ao 4.º ano, o Governo teve de retirar da equação os alunos do privado. Ou seja, a ‘oferta’ dos manuais passou a incluir apenas os alunos da escola pública e os que frequentam colégios nas turmas com contratos de associação. Em setembro de 2016, quando a distribuição gratuita avançou pela primeira vez, todos os alunos do 1.º ano, da escola pública e privada (80 mil na altura), receberam os manuais de forma gratuita.

Os livros têm de ser devolvidos pelos alunos às escolas no final de cada ano letivo para que sejam reutilizados. Os dados ainda não estão consolidados mas, de acordo com a secretária de Estado Adjunta da Educação, Alexandra Leitão, no ano letivo passado só foram reutilizados 15 mil manuais do 1.º ano.

O número, de acordo com as declarações da governante ao Público, diz respeito apenas a cerca de metade dos agrupamentos escolares - os que terão feito um balanço ao Ministério da Educação - e dentro de um universo de 80 mil alunos do 1.º ano que receberam os livros. Tendo em conta que cada um dos 80 mil alunos recebeu três livros, foram distribuídos 240 mil livros. Ou seja, foram reutilizados apenas 6,2% dos livros, com uma poupança que fica entre os «300 a 400 mil euros», disse Alexandra Leitão, em entrevista à Visão. O investimento na distribuição dos manuais para o 1.º ciclo foi de dois milhões de euros.

Fora da gratuitidade ficam os livros de exercícios, porque a tutela entende que os livros de fichas «não são recursos didáticos obrigatórios». Estes livros são utilizados diariamente nas salas de aula e têm um custo médio de 24 euros para o 1.º ciclo.

Os encarregados de educação têm de assinar um termo de responsabilidade para que os livros sejam devolvidos à escola em bom estado no final do ano letivo. Não podem estar escritos e, caso não se encontrem em bom estado, terão de ser pagos pelos pais, que, segundo a legislação, podem incorrer em coimas.