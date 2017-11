Edson Vaz, diretor nacional do Tesouro angolano, foi detido pelas autoridades do país por alegadamente ter desviado verbas do Estado através de contratos celebrados com empresas fictícias, avança a imprensa angolana.

O ministério das Finanças de Angola ainda não confirmou as notícias.

Já a 12 de outubro, as autoridades detiveram outros cinco funcionários da administração-geral tributária de Angola por suspeitas de desvios de receitas.