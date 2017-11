A quarta eliminatória da Taça de Portugal tem a maioria dos encontros disputados no domingo, mas sábado há dois encontros entre equipas da I Liga. Às 18 horas, na Luz, tem lugar o primeiro, que é simultaneamente o jogo desta ronda com maior histórico na competição: foram já 20 os encontros entre Benfica e Vitória de Setúbal na Taça, num duelo que teve a sua primeira edição em 1942/43, e logo na final. Aí, as águias golearam (5-1), mas os sadinos vieram desde então a equilibrar as contas.

Em 20 confrontos, o Benfica venceu dez e o Vitória ganhou oito - dois dos quais na final -, sobrando dois empates, numa altura em que esse desfecho era resolvido com um segundo jogo. Na Luz, todavia, o saldo é esmagador a favor dos encarnados: cinco vitórias e apenas um empate, em 1994/95 - no jogo de desempate, os setubalenses venceriam por 2-0 no Bonfim. Em relação às equipas, José Couceiro não pode contar com os castigados Vasco Fernandes e César, enquanto Rui Vitória terá de lidar com uma ausência de última hora: Rúben Dias foi operado a uma apendicite aguda e está fora do encontro.

Não é só na Luz, porém, que se disputarão encontros entre históricos do futebol português. Desde logo o Rio Ave-Braga, que nos últimos anos se tornou um clássico: desde 2013/14, estas duas equipas defrontaram-se 18 vezes, entre campeonato, Taça da Liga e Taça de Portugal. O saldo não podia ser mais equilibrado: seis vitórias do Rio Ave, seis do Braga e seis empates.

Da I Liga enfrentam-se ainda Vitória de Guimarães e Feirense, no jogo que fecha a ronda, às 20h15 de domingo. Antes, mais dois jogos entre históricos: o Académica-Nacional (ambas estão atualmente na II Liga) e o Farense-Leixões. Atualmente no Campeonato de Portugal, os algarvios, finalistas vencidos da Taça em 89/90, eliminaram na ronda passada o primodivisionário Estoril (1-0 no Estádio de São Luís), recebendo agora os matosinhenses, que estão a lutar pela subida na II Liga. Referência ainda para a União de Leiria, também a competir no Campeonato de Portugal, que recebe o Aves, enquanto o Chaves se desloca aos Açores para defrontar o Santa Clara.