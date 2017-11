Tony Carreira vai ser ouvido no dia 27 de novembro no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, no âmbito do processo em que é acusado pelo Ministério Público (MP) de plagiar 11 músicas.

De acordo com o despacho da juíza, o interrogatório judicial está marcado para as 10h30, seguindo-se “o debate instrutório”. De acordo com a lei, estes são sempre à porta aberta, mas o interrogatório do cantor deverá realizar-se à porta fechada.

Segundo a agência Lusa, o Requerimento de Abertura da Instrução (RAI), uma fase facultativa que tem como objetivo comprovar a acusação do MP e seguir para julgamento ou arquivar o processo, refere que o cantor pede a nulidade da acusação, mas mantém a disponibilidade para chegar a um acordo, desde que este não envolva qualquer pagamento à Companhia Nacional de Música, a editora que apresentou a queixa.

Recorde-se que Tony Carreira está acusado de 11 crimes de usurpação e outros tantos de contrafação. Já Ricardo Landum, o autor de alguns dos êxitos do cantor, é acusado de nove crimes do mesmo género. Em causa estão as canções 'Depois de ti mais nada', 'Sonhos de menino', 'Se acordo e tu não estás eu morro', 'Adeus até um dia', 'Esta falta de ti', 'Já que te vais', 'Leva-me ao céu', 'Nas horas da dor', 'O anjo que era eu', 'Por ti' e 'Porque é que ven' .

"As obras descritas são exemplos da atividade ilícita do arguido Tony Carreira, o que resulta do confronto da obra genuína alheia com a obra supostamente criada pelo arguido, por vezes com a participação do arguido Ricardo Landum, sendo que tais obras foram analisadas através de perícia musical", refere o MP.