O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, afirma que o Orçamento do Estado para 2018 “corresponde àquilo que são os nichos eleitorais do PCP e do Bloco de Esquerda”.

Num vídeo publicado na newsletter do PSD, Hugo Soares considera que este “é um orçamento que não tem horizonte e que não apresenta futuro aos portugueses”.

Para o PSD, o orçamento para 2018 destina-se "apenas a manter António Costa no poder”.

Hugo Soares garante que, se o PSD fosse governo, o orçamento seria virado para o futuro. “A grande diferença, entre aquilo que nós poderíamos apresentar e este orçamento da geringonça, é que um orçamento apresentado pelo PSD olharia para o futuro de cada uma e de cada um dos portugueses no sentido de lhes dar futuro e uma oportunidade de se poderem realizar nas suas vidas”.