O período crítico de incêndios voltou a ser prolongado pelo governo, esta sexta-feura, face à “provável ausência de precipitação significativa”.

"Trata-se de uma circunstância que promove a manutenção dos índices de perigo de incêndio em valores superiores aos típicos para a presente altura do ano", lê-se no despacho publicado no Diário da República, pelo secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural.

O tempo seco e a subida de temperatura faz com estejam “reunidas condições favoráveis à propagação de incêndios rurais”, alertou a Proteção Civil em comunicado, esta quinta-feira.

Nos locais com risco muito elevado, é proibido fazer fogueiras, usar equipamentos de queima e combustão, queimar matos, lançar balões com mecha acesa ou foguetes, fumar ou fazer lume em espaços florestais e fumigar.