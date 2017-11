Era uma canseira ser miúda no tempo em que eu era miúda. Até já tinha acontecido a chamada “revolução sexual”, mas o seu impacto em Portugal foi minoritário. Também havia feministas, mas demasiadas mulheres continuavam a proclamar que não eram “feministas”, mas sim “femininas”, uma palavra de ordem usada como antonímia por causa do odioso que foi colado às feministas pela propaganda machista – mulheres com bigode que odiavam homens, etc., etc.

Havia expressões engraçadas, como aquelas sobre “mulheres que se portavam mal”. A ideia do “portar mal” abarcava um amplo conjunto de atividades (desgraçadamente inofensivas, na sua maioria) incompatíveis com o ser-se “séria”. Qualquer comportamento que pudesse associar uma rapariga à expressão “puta” era cuidadosamente vigiado. Provar que não se era uma puta dava uma trabalheira descomunal: qualquer coisa podia ser utilizada contra nós, uma saia mais curta, frequentar determinados lugares, sair com determinadas pessoas, etc., etc.

Os homens – ou rapazes – não eram para dar confiança, com a exceção dos “happy few”. Um conjunto composto por frieza, saias compridas e trombas não evitaria nunca o assédio da rua, que era assustador naquele tempo, mas colocava uma barreira dissuasora ao assédio dos conhecidos. Todas as miúdas/mulheres sabem a diferença entre sedução, uma coisa nobre e natural, e assédio. Só na cabeça de alguns homens isto pode ser confundido. A palavra não se usava quando eu era miúda – os tais assediadores chamavam-se “ordinários”. Era necessário uma rapariga pôr-se a salvo dos “ordinários”.

É evidente que fui muito feliz na adolescência, tinha amigos rapazes do estilo “bons rapazes” e, a dada altura, também deixei de ligar ao que os outros diziam, que é a grande maravilha de crescer.

Depois, comecei a trabalhar. Ainda havia pouquíssimas mulheres nas redações. Numa certa tarde de fim de setembro, eu e um dos meus melhores amigos, um dos tais rapazes sérios e decentes com quem era aceitável manter uma relação, descíamos aquela rua que vai da Escola Politécnica até à Avenida da Liberdade. Tínhamos os dois participado num concurso para jovens jornalistas. Ele insistia comigo que eu iria ficar e ele não. Motivo: eu era mulher e ele homem. “Eles”, os patrões, prefeririam mulheres. Eu comecei a acusá-lo de ser um grande machista, embora ele, de facto, para os padrões, não fosse machista. Eu já era adulta e o fantasma da “puta” aparecia--me outra vez, ali junto à Igreja de São Mamede. Então, o meu amigo explicou--se melhor: “eles”, os patrões, iriam escolher mulheres não porque necessariamente quisessem “dormir com elas”. Era porque preferiam “olhar para elas” do que olhar para outros homens. Fomos os dois selecionados, entre muitos outros homens e mulheres.

Mas, no jornalismo como acredito que fosse noutras profissões, a carga era mais pesada para as raparigas: era preciso provar que não se estava a “subir na horizontal”, o espetro que acompanhava todas as miúdas em início de carreira. Eram todas suspeitas até prova em contrário, mesmo aos olhos das outras mulheres. Eu costumo dizer, a brincar, que só comecei a usar saias curtas numa redação mais ou menos quando já não tinha pernas suficientemente bonitas para usar saias curtas – numa altura em que a conversa do “subir na horizontal” já não era aplicável.

Tive sorte com os homens com que me fui cruzando ao longo da vida. Ou eu era muito boa a escolhê-los ou Deus providenciou. No trabalho, nunca fui vítima de assédio, mas vi outras mulheres serem – uma amiga minha foi afastada de um lugar por resistir ao assédio.

Achei que, no meio de tudo isto, embora tenha tido de criar uma bagagem composta por saias compridas e trombas quando era jovem, as coisas tinham mudado. O grau de machismo no meu mundo ia diminuindo radiosamente. Nunca fui uma vítima das tarefas domésticas em contexto de casal – aliás, sou uma péssima dona de casa, coisa relativamente à qual até tenho alguns complexos de culpa.

Foi preciso chegar quase aos 50 anos para contactar demasiadamente de perto com um verdadeiro ordinário. Um jantar na Baixa de Lisboa. Um homem com quase 60 anos, de classe média alta, repetia-me que, para ele, “as mulheres eram troféus de caça”. “Eu sou um vampiro com as mulheres, sugo-lhes o sangue.” Houve outras frases deste quilate. Eu devia ter-me levantado e saído mas nós, os jornalistas, temos às vezes curiosidade acrescida sobre como acaba o filme.

Perante a minha estupefação e vómito iminente, ele disse isto:

– Mas os homens são todos assim! Onde viveste até agora? Numa redoma?

Já posso dizer que conheci um vampiro. A experiência foi odiosa. Os vampiros existem e o combate é contra eles. Não contra os homens, que claro que não são todos assim, ao contrário do que dizia o vampiro acima citado e um certo neoconservadorismo gosta de afirmar para impor as suas ideias reacionárias. Muito menos o combate é contra a maravilhosa coisa que é a sedução. Confundir assédio vampiresco com sedução é contribuir para que o crime machista saia vitorioso.