A 12.a jornada da liga espanhola abre hoje portas com o surpreendente Girona (que venceu diante do Real Madrid, por 2-1) a receber a Real Sociedad, mas é amanhã que irá disputar-se o jogo grande da jornada.

Atlético de Madrid e Real Madrid defrontam-se este sábado num encontro que não deixará de ser uma estreia, já que este será o primeiro dérbi espanhol no novo estádio dos colchoneros, agora conhecido por Wanda Metropolitano.

Num momento em que as duas equipas seguem empatadas na tabela classificativa, com 23 pontos, o único fator que faz com que os blancos fechem o último lugar do pódio é meramente a diferença favorável de três golos que apresentam perante os listados, quartos classificados.

Se, por um lado, os comandados de Diego Simeone têm consciência de que na liga ainda não conheceram o sabor da derrota na sua nova casa (registaram até ao momento duas vitórias e dois empates, uma das igualdades diante do Barcelona), por outro, a história dos merengues diz que nunca o Real Madrid saiu derrotado de estreias em casa do clube vizinho. Em 1928/1929, ano em que disputou a primeira temporada da liga espanhola, o Real bateu o Atlético no então Estádio Metropolitano por 3 a 0, e, coincidência ou não, precisamente na 12.a ronda da prova. Mais tarde, em 1967, aquando do primeiro jogo de sempre entre os dois emblemas já no Vicente Calderón, o marcador terminou a exibir um empate a duas bolas.

Uma coisa é certa: independentemente do resultado deste embate, o topo da tabela não vai sofrer quaisquer alterações, mesmo que o Valência e o Barcelona se entreguem ao luxo de perder.

Barcelona continua a reinar

Os blaugrana continuam isolados na liderança com 31 pontos. Messi e companhia visitam o reduto do Leganés e só uma grande surpresa fará com que o Natal chegue mais cedo não só para o atual nono classificado da liga como para todos os clubes que encurtam a distância para o líder. Além disso, também o Valência, de Gonçalo Guedes, que se desloca ao terreno do Espanhol, não coloca em risco o seu segundo lugar em caso de tropeção. Com mais quatro pontos que Atlético e Real, pelo menos para esta rodada, o posto de vice está reservado.

Arsenal-Tottenham na liga inglesa

Na Premier League, ainda este sábado, a atenção vira-se para o Arsenal-Tottenham, sexto e terceiro classificado, respetivamente. Num momento em que o Totten-ham apresenta os mesmos pontos que o United, o clube de Manchester tem como principal missão vencer o Newcastle, com quem tem encontro marcado para a 12.a jornada, e esperar beneficiar do resultado deste encontro (um empate ou até uma vitória do Arsenal). De resto, o City, de Bernardo Silva, segue ligeiro na frente, com 31 pontos, e tem visita marcada, também durante o dia de amanhã, no terreno do Leicester, que ainda não conta com Adrien Silva.