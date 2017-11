Más notícias para Rui Vitória: Rúben Dias está fora do jogo deste sábado com o Vitória de Setúbal, para a Taça de Portugal, e muito provavelmente deverá falhar mais alguns encontros nas próximas semanas.

O jovem central (20 anos), que se assumiu esta temporada como indiscutível no centro da defesa encarnada, foi operado nesta sexta-feira de manhã a uma apendicite aguda, segundo informou o clube da Luz no seu site oficial.

Titular na equipa B do Benfica - da qual é o capitão desde a época passada - desde os 18 anos, Rúben Dias ainda fez um encontro pela formação secundária dos encarnados esta temporada. No entanto, desde que se estreou pelo conjunto principal, a 16 de setembro na derrota no Bessa frente ao Boavista (2-1), o defesa só ficou de fora das escolhas de Rui Vitória no empate (1-1) na Madeira, frente ao Marítimo, somando nove jogos sempre como titular, dois dos quais na Liga dos Campeões. O rendimento que tem apresentado valeu-lhe também a titularidade na seleção de sub-21.