Os príncipes William e Harry vão entrar numa cena do filme de ‘Star Wars: O último Jedi’, que tem estreia marcada para dia 15 de dezembro.

A informação foi confirmada pelo The Hollywood Reporter, onde os príncipes irão fazer o papel de Stormtrooper, ao lado de Tom Hardy e John Barlow.

John Boyega Dishes on Prince William and Prince Harry’s ‘Star Wars: The Last Jedi’ Stromtrooper Cameos pic.twitter.com/2E3sL0cjen