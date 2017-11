Uma avioneta e um helicóptero colidiram no ar, em Buckinghamshire, Reino Unido, e estima-se que o acidente, que ocorreu pelas 12h00, possa ter provocado várias vítimas, mas ainda não há informações oficiais.

De acordo com várias testemunhas que se encontram no local, em declarações aos Daily Mail, ouviu-se um estrondo inicial e depois começaram a cair destroços do ar.

O acidente já está a ser investigado e está a cargo da Agência de Investigação de Acidentes Aéreos - Air Accidents Investigation Branch, AAIB.