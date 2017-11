Um estudo feito pelo Mensseger revelou que quem conversa regularmente com os amigos através de mensagens de texto tem 52% mais probabilidade de marcar programas e se encontrar com os amigos na vida real do que aqueles que não o fazem.

Na verdade, quem se mantém em contacto permanente com os amigos tem tendência a combinar mais saídas.

O estudo também analisou a forma como os utilizadores da aplicação comunicam e a maior parte utiliza GIFs e emojis para se expressar.