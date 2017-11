Um submarino argentino desapareceu, com 44 tripulantes a bordo, e a sua última localização enviada foi há já doi dias, enquanto se encontrava no sul do mar da Argentina.

Segundo a Renascença, estão a decorrer buscas para tentar localizar o submarino. O porta-voz da marinha já afirmou aos jornalistas que a falta de comunicação está a ser investigada e que se tivesse existido algum problema o submarino já teria emergido.

O submarino pertence à armada argentina desde 1985.