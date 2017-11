Pedro Santana Lopes anunciou esta sexta-feira o nome do mandatário nacional da campanha à liderança do PSD. António Almeida Henriques, presidente da câmara municipal de Viseu, foi escolhido para ter uma ligação a zonas interiores de Portugal e pelo projeto que Smart Cities que está a instaurar na cidade.

A questão dos incêndios esteve muito presente no discurso de Santana Lopes que justificou também a escolha de António Almeida Henriques por estar ligado “à zonas do território nacional importantes, ainda mais agora”. O candidato relembra que Portugal tem um “grande projeto de desenvolvimento pela frente”, nomeadamente a reflorestação que “são opções fundamentais para a comunidade nas próximas décadas”.

“Todos os portugueses deviam ser obrigados a visitar as zonas afetadas pelos incêndios” disse ainda Santana Lopes acrescentando que tem estado perto das comunidades, mesmo quando era provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Para o ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia, “a aposta e a importância é o poder local”, destacando que “em matéria de proteção de incêndios” é com as autarquias “que o governo mais tem de contar” e “não é no poder central que se devem tomar essas medidas”, fazendo referência ao anúncio do Conselho de Ministros Extraordinário depois da tragédia de 15 de outubro.

A proximidade foi uma das qualidades que António Almeida Henriques destacou do candidato social-democrata. “Há desafios demasiado importantes que precisam de pessoas que estão próximas” afirmou referindo-se a Santana Lopes que é, segundo o autarca, “claramente a pessoa melhor colocada dentro do partido” para assumir a liderança e criar uma alternativa à governação. Almeida Henriques deixa ainda uma mensagem ao PSD: “O partido é que tem de estar grato por Pedro Santana Lopes ter disponibilidade de liderar este projeto”.

Os elogios mútuos não ficaram por aqui. Santana Lopes congratulou a participação de Almeida Henriques no projeto Smart Cities e na liderança da autarquia dizendo que para além do seu trabalho “exemplar”, “é um presidente da Câmara por quem todas as pessoas me perguntam, não desfazendo os outros autarcas”, e ainda motivou o novo mandatário nacional a anunciar um projeto pioneiro na Europa. Viseu será “a primeira cidade da Europa que vai ter um veículo de transportes elétrico sem tripulante”, revelou Almeida Henriques acrescentando que Viseu será “a primeira Smart City da Europa”.

Almeida Henriques apoiou ex-primeiro-ministro no projeto de descentralização afirmando que Santana Lopes “é o único político” que tem defendido a descentralização de serviços, e que tem uma “visão de coesão territorial e social” e virada para os pequenos negócios. “O país não te tido uma política vidada para apoiar os pequenos empresários”, acrescentou Almeida Henriques.

Sobre a candidatura, Santana Lopes não quis falar para não “ofuscar” o momento.