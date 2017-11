De acordo com um estudo recente da Universidade de Medicina do Colorado, nos Estados Unidos, o café não traz apenas energia extra, também diminui a probabilidade de se sofrer de insuficiência cardíaca, ataques cardíacos e doenças coronárias.

O estudo recorreu a um algoritmo aleatório, de forma a analisar os dados de um estudo epidemiológico de longa duração, realizado pela Framingham Heart Study, e associou o consumo de café aos benefícios para o coração.

Segundo o estudo, a pesquisa já tinha analisado e acompanhado mais de 15 mil pessoas que sofrem de doenças cardíacas, desde 1940, e concluiu que a cada chávena de café consumida, o risco de insuficiência cardíaca cai em cerca de 7%, o de ataque cardíaco reduz em 8% e o de doenças coronárias em 5%.

De acordo com a Time, que cita o estudo feito, praticamente todos os participantes – cerca de 97% - consumiram entre uma a seis chávenas de café por dia. No entanto, estas estatísticas deixam os cientistas em dúvida quanto ao potencial crescimento dos benefícios, consoante o aumento do consumo de café.