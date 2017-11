Há vários voos a partir de 9,99 euros, com partidas feitas através dos aeroportos portugueses do Porto, com destino a Barcelona, Bordéus e Carcassone.

Já a partir de aeroporto de Lisboa, há viagens para o Porto (9,99 euros), para Frankfurt, na Alemanha, por 14,99 euros, para o Luxemburgo, Marselha, Paris e Toulouse.

Além do Porto e Lisboa, também há voos a partir do aeroporto de Faro, e tem viagens para Frankfurt, Bruxelas, Londres, Munique e Paris.

Peça corrigida às 14h05