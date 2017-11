Só tens de perdoar uma vez...

Sempre tivemos um fraquinho por acusar em vez de elogiar, não é de agora. Basta ver as notícias na televisão e nos jornais para percebermos que o que vende são as tristezas e as desgraças. Há dias em que, em vez de ficarmos calados, parece que nos dá um certo gozo macabro achincalhar e pisar, às vezes sem sabermos bem do que estamos a falar, mas seguindo a opinião geral.

É assustadora a forma como, por vezes, as redes sociais se transformam na Inquisição dos tempos modernos. Não fosse eu conhecer algumas pessoas tão bem, julgaria por vezes estar na presença de santos que nunca erraram, não cometeram deslizes e não tiveram atitudes, nem por uma vez, de que não se orgulharam ou de que se arrependeram. Esta estranha forma de apontar o dedo, de julgar e “apedrejar” que vemos recorrentemente nas redes sociais faz-nos, por vezes, esquecer os nossos próprios “telhados de vidro”. Arautos da moralidade dos tempos modernos que, por vezes, não se coíbem de pisar e apunhalar em praça pública – o que ultrapassa o dever cívico de apontar aquilo que está errado, passando ao domínio da sede de, no mal dos outros, vermos alguma luz nos nossos dias.

Treinadores de bancada, defensores dos prognósticos no fim do jogo, seguidores do “eu sabia “ e profetas do “eu avisei”. Se estivermos atentos ao que escrevem usualmente certas almas perfeitas e impolutas, damos conta de que, em certo tipo de atitudes erradas, um pedido de desculpa já não vai a tempo de evitar o histerismo coletivo e a vontade de “sangue” que alimenta esta necessidade que alguns têm, por se julgarem superiores, donos da verdade única e suprema. E pouco importa se com isso se estragam relações ou se suja de forma permanente a imagem de alguém. O importante é poderem dar também eles o seu pontapé e mostrarem ao seu mundo que são socialmente responsáveis ao denunciar de forma depreciativa um acontecimento ou a falha de alguém.

Acho que, às vezes, era bem melhor que estivéssemos calados. Se pensássemos menos na vida dos outros e mais na nossa e se tentássemos resolver os muitos problemas que temos em casa ao invés de os escondermos através dos erros dos outros. É que nunca estaremos livres de, um dia, esse erro, por muito involuntário que seja, poder bater à nossa porta e cairmos nós em tudo aquilo que por vezes fazemos. Há quem lhe chame karma ou sentimento de justiça. Seja como for, é importante percebermos o quão grave e indelével pode ser uma determinada palavra ou uma acusação mal medida dirigida a alguém.

Se calhar, temos de ter mais predisposição para perdoar, para tentar ajudar ou mostrar o caminho. A vida é bem mais simples e saudável dessa forma: preocuparmo-nos mais com o que podemos fazer de bom e tentarmos ser construtivos relativamente ao que de mau nos aparece à frente.

“–Passaste por tantas coisas

na vida e estás sempre feliz. Como consegues?

–Só tens de perdoar uma vez. Para sentires rancor tens

de o alimentar o dia todo, todos os dias. Sempre. Tens de te lembrar constantemente

das coisas más.

Dá demasiado trabalho.”



in “A Luz Entre Oceanos”