Uma jovem de 16 anos acusou Sylvester Stallone de a ter assediado, forçando-a a práticas sexuais com ele e com o guarda-costas do ator, na altura.

O caso remonta à década de 80, quando Stallone terá forçado a jovem a participar no encontro sexual, num quarto de hotel em Las Vegas, Estados Unidos da América.

A informação do caso estará num relatório da polícia que foi revelado pelo Daily Mail. Segundo o relatório, o ator teve relações sexuais com a adolescente e, posteriormente, convidou o seu guarda-costas a juntar-se a eles.

Um porta-voz de Sylvester Stallone afirmou ao TMZ que a história é “ridícula e categoricamente falsa”.

O nome do ator para já consta na lista de acusações de abusos sexuais em Hollywood, que começou com Harvey Weinstein.