Do outro mundo

Do jantar no Panteão Nacional à assombração de uma passagem pelos pórticos da A23 em 2012

Não venho falar do jantar que enterrou por cá a magia da Web Summit paredes-meias com os túmulos de Amália e Eusébio no Panteão Nacional – embora pareça sintomático da forma como o governo tem gerido as polémicas das redes sociais que o site da Igreja de Santa Engrácia continue, uma semana depois da escolha de Paddy Cosgrave, a disponibilizar espaços “para organização de jantares de gala, receções, cocktails”, a mostrar que não era propriamente segredo e que tudo assim continua como se nada tivesse acontecido.

A assombração da semana que passou chegou-me na forma de umas quantas portagens na A23 de uma única viagem que não paguei em 2012 e que agora, cinco anos volvidos, não só tive de pagar com juros como ainda me valeram uma multa que, com custas judiciais, vai para lá dos 300 euros. Portanto, daquela vez que fui ao Alto Alentejo em 2012, é imaginar que estive nos Açores ou numa qualquer capital europeia.

Num país tão amigo da tecnologia, ainda que não lhe perdoe as excentricidades de um jantar à luz das velas numa igreja, é incompreensível que isto dos pórticos das portagens não seja mais intuitivo.

Indo por partes, sei que tenho de assumir a minha quota-parte de responsabilidade de um caso de 2012 se arrastar a este extremo, mas confesso que só agora percebi a dimensão que algo assim podia tomar. Percebi também, entretanto, que não fui a primeira pessoa a ter de desembolsar centenas de euros para cumprir o meu dever para com o Estado e pagar portagens que nem a 20 euros chegavam. Consta que são vários os casos destes a entupir as Finanças, o que pode ser sinal de sermos um bando de desleixados mas também de que, para quem usa as ex-Scut para ir à terra duas ou três vezes por ano, alguma coisa poderia ser diferente.

Também é certo que nos últimos anos tem havido alertas da DECO e que, prova de que somos um país amigo da tecnologia, fomos pioneiros na Via Verde. Mas eu não tenho Via Verde, não preciso de passar em portagens todos os dias, por isso nunca senti que tinha de investir o meu tempo nisso – agora já fui indagar e percebi que dá para aderir online, o envio do aparelho é gratuito, é só facilidades... geralmente percebemos estas coisas tarde demais e também não houve qualquer ação pedagógica associada a esta cobrança coerciva.

Mas vamos à situação sem Via Verde. Depois de passar um pórtico, o cidadão automobilista pode ter de esperar 48 horas para pedir as referências de pagamento e tem cinco dias úteis para pagar a dívida, o que é um nome curioso: algo que nunca nos foi cobrado e nunca nos recusámos a pagar já é uma dívida. Ora, o prazo deixa-se passar facilmente, sobretudo quando não há nenhuma notificação proativa por parte do Estado como recebemos para as demais coisas na vida, como pagar o telemóvel, etc.

Quando nos notificam por carta, já é para pagarmos com custos administrativos associados. Podia tentar reconstruir todo o processo de 2012, mas ia haver mais custos administrativos, por isso paguei e pronto.

Bem sei (ou passei a saber) que é possível pedir as referências por sms para o número 68881 com o texto “CTTMBespaçoMatrículaespaçoNIF” (nunca mais me apanham), mas não seria muito mais simples se o Estado, que conhece a nossa matrícula e tem o nosso contacto, cada vez que passamos no dito pórtico enviasse logo um sms com as referências para o pagamento da portagem e com um prazo de pagamento mais aceitável? Ou haver uma app simples de descarregar, sem ser preciso aderir a nada em lado nenhum? Por exemplo, a app da EMEL mudou a minha vida. No caso dos parquímetros, não era não querer cumprir as regras. Se uma pessoa não tem moedas, não tem um multibanco à mão e depois um sítio para trocar o dinheiro – e se por algum motivo está com pressa e “é só um bocadinho” –, naturalmente que vai fazer o que é mais intuitivo: confiar que o fiscal não aparece. Agora até pago os parquímetros com gosto e se fosse só deslizar o dedo de cada vez que passo debaixo de um pórtico passaria seguramente para o grupo dos cumpridores.

Por coincidência, ontem, dia em que limpei o meu cadastro de dívidas automobilísticas (espero), o governo anunciou que admite rever as portagens nas autoestradas do interior. Isso seria ouro sobre azul, mas rever os pórticos já não era um mau princípio.

