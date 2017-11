Há uns anos parecia uma praga. Não havia um dia sem receber convites para FarmVille ou Candy Crush. Com os tempos este fenómeno acalmou mas nunca teve um fim definitivo. Até agora.

O Facebook decidiu por finalmente fim aos convites para jogos online. Com esta decisão da empresa, os convites de aplicações externas deixarão de funcionar a partir do dia 6 de fevereiro do próximo ano, a par de algumas outras funcionalidades, como é o caso da chamada “espelhagem de comentários”, que permite a uma página replicar uma caixa de comentários do Facebook num outro site, atualizando ambos em simultâneo. Esta possibilidade ainda vai estar disponível durante 90 dias, a partir dos quais vai sendo eliminada, para que em Junho do próximo ano esteja totalmente eliminada da rede social.

Além disso e usando como justificação o facto de o Facebook já oferecer várias outras possibilidades, alguns botões vão ser elminados, por serem considerados redundantes. É o caso do “Enviar”, “Seguir” e “Sharing Insights”, uma forma de ver como as pessoas reagem a cada página.