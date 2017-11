A família de Cristiano Ronaldo não está habituada a ausências de golos, e quando o jogador não marca, a mãe, o filho e as irmãs perguntam-lhe logo “o que se passa”.

O jogador português deu uma entrevista ao jornal francês L'Équipe, na qual abordou a sua descida na média de golos.

"As coisas vão mudar, não estou preocupado", disse Ronaldo, acrescentando que nada o impede de "trabalhar da mesma forma e ter a mesma ética de trabalho".

Para o jogador é de alguma forma ingrato que as pessoas o vejam como uma “máquina de golos” e apenas reparem se marca ou não.

"Não me julgam mais do que pelo feito de marcar, que às vezes nem é o mais importante. Aceito as críticas, mas não estou de acordo", afirmou o jogador.

Ronaldo diz que em casa também se passa o mesmo. "Quando não marco, a minha mãe pergunta-me, o meu filho pergunta-me, a minha irmã e o meu irmão dizem-me: 'mas o que se passa?'. Como se fosse o fim do mundo", confessou.

Sublinhe-se que Cristiano Ronaldo tem amanhã um jogo importante contra o Atlético de Madrid. O dérbi madrileno disputa-se este sábado com um dos piores registos de golos do português, mas também de Griezmann, a estrela do outro clube.