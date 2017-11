Fernando Medina, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, revelou na quarta-feira que vão ser adotadas algumas medidas para poupar água. O autarca decidiu desligar fontes e repuxos, que recorrem à água da rede, e suspender a a rega em algumas zonas verdes.

A Fonte Luminosa da Alameda, a Fonte da Praça do Império e a cascata do Parque das Nações, por exemplo, vão ser desligadas para poupar água

Apesar de a capital não ter problemas com o abastecimento de água, Medina defende que é “uma responsabilidade coletiva”. "Temos duas obrigações: contribuir para através da redução dos consumos de água feitos pela Câmara Municipal de Lisboa ajudarmos ao aumento das reservas que abastecem a cidade de Lisboa, e que podem ser necessárias noutras zonas do país; dar um sinal político de que na capital do país estamos a fazer os esforços necessários e para sensibilização de todos para a importância de uma gestão eficiente da água", referiu.

As regas e lavagens de rua são responsáveis por 75% do consumo da autarquia.