É difícil deixar de fumar, mas existem pequenos truques que podem facilitar esta tarefa.

Depois de a Universidade de Harvard ter revelado qual a melhor técnica para deixar este vício, a Universidade de Pennsylvania diz qual a melhor altura para as mulheres deixarem de fumar – está tudo relacionado com o ciclo menstrual.

Este é composto por 28 dias e começa no primeiro dia de menstruação, terminando no primeiro dia deste processo do mês seguinte. Está dividido em duas fases – a primeira vai do primeiro dia do ciclo ao 14º e a segunda do 15º ao 28º.

Este novo estudo diz que as mulheres devem deixar de fumar na segunda fase do ciclo menstrual. Porquê? É nesta altura que as regiões do cérebro relacionadas com as tomadas de decisões estão mais ativas.

É também nesta fase que as hormonas relacionadas com a sensação de recompensa estão mais em baixo, o que faz com que o cigarro não seja visto como algo merecido.